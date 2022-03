Licenciements : Carrefour veut supprimer 1 672 emplois en Belgique

Le groupe français de distribution Carrefour a annoncé mardi lors d'un comité d'entreprise son intention de supprimer plus de 10% de ses effectifs et d'y fermer 21 magasins.

Carrefour est présent depuis plus de dix ans en Belgique où il opère environ 630 magasins sous les enseignes Carrefour, Carrefour Express (magasins de proximité) et GB. Carrefour Belgique avait déjà procédé à une restructuration en 2007, en supprimant 900 emplois et en fermant 16 magasins GB. Il continuait toutefois de perdre des parts de marché face à la concurrence des groupes belges Colruyt, qui se positionne sur des prix bas, et Delhaize.