«Sex and the City 2» : Carrie et ses copines partent en vacances

La série a réussi le passage sur grand écran, prenant soin de garder intacts tous les ingrédients qui ont fait son succès.

Humour, amour, glamour, tous les ingrédients sont à nouveau réunis dans «Sex and the City 2», où Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon) s’éloignent encore plus de la Grosse Pomme, emportant dans leurs bagages leurs vies mouvementées et leurs amours, dans une suite vraiment pétillante.

Que se passe-t-il une fois qu'on a dit «oui»? La vie est telle que ces dames l’ont toujours rêvée, mais ce ne serait pas «Sex and the City» si elle ne leur réservait pas quelques surprises…

Cette fois, sous la forme d’une aventure glamour, baignée de soleil, les entraînant loin de New York dans l’un des endroits les plus luxuriant, exotique et vivifiant de la planète, Abu Dhabi, là où les fêtes ne s’arrêtent jamais et où le mystère est omniprésent. D'ailleurs, Samantha dit pouvoir entendre la décadence rien qu'en évoquant le nom de l'émirat.