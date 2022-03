Carrière terminée mais compte en banque renfloué

Un joueur anglais dont la carrière avait été ruinée par une grave blessure en 2003 alors qu'il avait 18 ans, a obtenu 5,3 millions d’euros de dommages et intérêts devant un tribunal britannique mercredi.

L'entraîneur de Manchester United et son capitaine, Alex Ferguson et Gary Neville, étaient venus au tribunal témoigner en faveur de Collett. Après son départ de Manchester en 2006 sans avoir rejoué, Collett a brièvement évolué aux New Zealand Knights et chez les Néerlandais de l'AgoVV Apeldoorn avant de mettre un terme à sa carrière à 22 ans.