Incident au Luxembourg : Le problème sur les cartes bancaires a été résolu, mais quelle galère!

Grosse galère pour de nombreux consommateurs ce jeudi matin: plus moyen d'effectuer de paiement par carte bancaire. «C'est lié à l'entreprise Worldline (NDLR: société de système de paiements, ex-Cetrel) qui est en train d'investiguer», indiquait très vite l'Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) à L'essentiel. Un problème technique, provoqué par des travaux de construction, était à l'origine des perturbations qui ont pris fin peu après midi, a confirmé le service technique de Worldline joint par L'essentiel. Vers 15h30, une banque luxembourgeoise confirmait également que la panne était résolue.

Deux collègues étaient alors venus s'acheter un petit truc pour manger. L'un a dû payer pour l'autre, faute de cash. «C'est pas facile, on s'est habitué à ne plus payer en liquide donc on est un peu bloqué». Alors qu'«on nous demande d'avoir de moins en moins de cash par sécurité».

«On garde leurs achats et les gens passeront demain»

Chez Okaidi, on gardait le sourire et on restait philosophe: «On garde leurs achats et les gens passeront demain», expliquait Noémie. Le problème n'a duré qu'une quarantaine de minutes. Chez Tango, c'est plus compliqué, «les gens sont obligés de payer en espèces et ce n'est pas du tout l'idéal parce que chez nous, c'est en général des gros montants quand les personnes achètent des téléphones», expliquait Laurent, de Tango.