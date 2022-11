Problème de carte bancaire au Luxembourg : «C'est compliqué, les gens laissent leurs articles en caisse»

LUXEMBOURG - L'opérateur de paiement Worldline rencontre un «problème technique»: il est actuellement impossible pour certains d'effectuer un paiement par carte au Luxembourg.

Grosse galère pour de nombreux consommateurs ce jeudi: plus moyen d'effectuer de paiement par carte bancaire.

«C'est lié à l'entreprise Worldline (NDLR: société de système de paiements, ex-Cetrel) qui est en train d'investiguer», indique l'Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) à L'essentiel. «On les a contactés et ils nous ont indiqué qu'il s'agissait d'un problème technique», confirmant une information de nos confrères de RTL.

Depuis l'ouverture du magasin, «c'est compliqué, les gens laissent leurs articles en caisse parce qu'ils ne peuvent pas aller au distributeur car ils sont indisponibles et donc ça crée beaucoup d'attente en caisse», explique Séverine, chef d'équipe chez Auchan à Differdange. «On a déjà eu des pannes mais pas comme ça», pas aussi longtemps. La caissière craint pour la période du déjeuner: «Ça va être le rush, tous les étudiants viennent pour acheter leur sandwich».

«On garde leurs achats et les gens passeront demain»

Deux collègues sont venus s'acheter un petit truc pour manger. L'un a dû payer pour l'autre, faute de cash. «C'est pas facile, on s'est habitué à ne plus payer en liquide donc on est un peu bloqué». Alors qu'«on nous demande d'avoir de moins en moins de cash par sécurité».

Chez Okaidi, on garde le sourire et on reste philosophe: «On garde leurs achats et les gens passeront demain», explique Noémie. Le problème n'a duré qu'une quarantaine de minutes. Chez Tango, c'est plus compliqué, «les gens sont obligés de payer en espèces et ce n'est pas du tout l'idéal parce que chez nous, c'est en général des gros montants quand les personnes achètent des téléphones», explique Laurent de Tango.

«Maintenant nous on ne paie plus que par carte»

Visiblement, il y aurait beaucoup plus de problèmes avec les cartes luxembourgeoises qu'avec les cartes étrangères. Une information confirmée par plusieurs témoins à L'essentiel. «Ça trainait beaucoup beaucoup beaucoup aux caisses du Cactus à Howald», raconte un témoin à L'essentiel. «Je n'ai pas pu payer en sans contact, j'ai dû insérer ma carte mais ça a fonctionné».

Même son de cloche pour René et Rosemarie, résidents à Hussigny-Godbrange (France), qui n'ont également pas eu de problème pour payer mais qui reconnaissent que ça doit être compliqué: «Maintenant nous on ne paie plus que par carte donc ça nous embête»

Plus d'infos à venir…