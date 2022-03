Football en France : Cartier punit ses joueurs avec une séance de nuit

Irrité par le comportement de ses joueurs à Valenciennes (1-6), le nouvel entraîneur de Nancy leur a réservé une surprise à leur retour en Lorraine.

Certaines défaites sont plus difficiles à digérer que d'autres. Alors que son équipe a sombré mardi à Valenciennes (6-1), Albert Cartier, nouvel entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine, n'a pas du tout apprécié la prestation de ses joueurs. À la pause, alors que son équipe avait déjà la tête sous l'eau (5-1), l'ex-coach du FC Metz a prévenu ses joueurs: «Si on prend encore un but en 2e mi-temps, nous ferons un entraînement nocturne à notre retour à Nancy...»