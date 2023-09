Des sardines en conserve font un mort et une dizaine de malades

Une personne est morte parmi une douzaine atteintes de botulisme, maladie neurologique grave et rare, après avoir mangé des sardines en conserve artisanales dans un même restaurant à Bordeaux la semaine dernière. La victime décédée est une femme de 32 ans qui avait fréquenté Bordeaux avec son conjoint avant de rejoindre son domicile en région parisienne.

Possibles nouveaux cas

Neuf cas ont été signalés à Bordeaux, dont huit sont encore hospitalisés et cinq sous assistance respiratoire, et deux en Île-de-France (le couple). Un autre cas a été signalé à Barcelone (Espagne), «dont les jours ne sont pas en danger». Toutes ces personnes ont en commun d'avoir mangé dans un même restaurant, le «Tchin Tchin Wine Bar», entre le 4 et le 10 septembre à Bordeaux, où la fréquentation touristique est importante en septembre.