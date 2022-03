Casey Stoner «à 110%»

Lors de la conférence de presse d’avant–saison, l'Australien champion du monde de motoGP est apparu plus confiant et serein que jamais, prêt à défendre son titre.

"C'est la première fois que je pilote la même moto dans la même écurie deux années de suite et je pense que nous serons aussi forts, voire plus forts que l'an dernier", a déclaré Stoner dans la station italienne où les deux écuries championnes du monde, Ducati en MotoGP et Ferrari en F1, tiennent leurs conférences de presse d'avant-saison jusqu'à jeudi.

Stoner (22 ans), qui a obtenu son premier titre en 2007 grâce à dix victoires, s'était blessé aux ligaments de l'épaule gauche, fin novembre à Jerez de la Frontera (sud de l'Espagne), lors des premiers essais hivernaux. Il n'a pas été opéré mais a dû observer un longue période de repos.

Épaule remise

Et, pour être sûr de ne pas compromettre sa saison 2008, il ne fera pas de ski cette semaine à Madonna, se contentant de satisfaire à ses obligations médiatiques. "Mon épaule va bien. On verra comment elle se comporte aux prochains essais (fin janvier à Sepang). Le repos était plus que nécessaire après une telle saison", a-t-il dit.

"A 110 pour cent" L'ancien n°27 courra cette année avec le n°1, un numéro qui n'avait pas porté bonheur en 2007 à l'Américain Nicky Hayden, sacré champion la saison précédente, qui reprendra cette année son n°69 fétiche.

Il a demandé à ses ingénieurs "d'améliorer le contrôle de la puissance du moteur" et d'apporter "quelques améliorations sur le châssis". En ce qui concerne l'organisation de l'équipe "tout était parfait et je n'ai rien voulu changer", a-t-il dit, en avertissant ses adversaires qu'il serait "à 110 % de ses moyens" et qu'il aurait "moins de pression que l'an dernier".

Pas peur de Valentino Rossi

Les cinq titres en catégorie reine de Valentino Rossi et le passage de l'idole des Italiens chez Bridgestone, c'est-à-dire le même manufacturier que lui, ne lui font pas peur. "Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a fait dans le passé, mais ce que l'on va faire dans le futur. Valentino sera sans doute rapide. Mais il faut attendre et voir".

En ce qui concerne son nouvel équipier, Marco Melandri (25 ans), qui remplace Loris Capirossi, Stoner s'est félicité de sa venue et a déclaré: "S'il peut aller plus vite que moi, j'en serai heureux".

Ce dernier, très intimidé, avait ouvert la conférence de presse, en disant que son objectif premier était de "comprendre la moto et le fonctionnement de l'équipe" et qu'il avait réfréné son envie d'aller plus vite, qui lui a valu de nombreuses chutes les années précédentes. "Je vais y aller progressivement et j'espère faire la meilleure place possible en fin de saison. Casey (Stoner) est le favori et Valentino (Rossi) sera plus compétitif avec ses nouvelles gommes. Je suis fier d'être dans cette équipe. Ca ne sera pas facile, mais il n'y a pas de raison que je n'aille pas aussi vite, à terme, que Casey", a-t-il dit.