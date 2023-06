Roland-Garros 2023: Casper Ruud dernier qualifié pour les demi-finales

Casper Ruud se sent bien sur la terre parisienne.

Le Norvégien Casper Ruud, n°4 mondial et finaliste sortant, a stoppé le jeune Danois Holger Rune (6e) 6-1 6-2 3-6 6-3 en quarts de finale de Roland-Garros mercredi, comme en 2022, et rejoint l’Allemand Alexander Zverev dans le dernier carré.

Zverev, ex-No 2 mondial aujourd’hui 27e, a écarté l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (49e) 6-4 3-6 6-3 6-4 plus tôt dans la journée. Un an après sa sérieuse blessure à la cheville droite en pleine demi-finale contre Rafael Nadal sur la terre battue parisienne, le voilà de retour au même stade de la compétition.

L’autre demi-finale offrira le choc anticipé depuis le tirage au sort, entre Novak Djokovic et le N.1 mondial Carlos Alcaraz.

Les deux joueurs scandinaves, deux sérieux outsiders de cette édition 2023, s’étaient déjà affrontés au même tour du Grand Chelem parisien il y a un an, avec la même issue, en quatre sets également.

Troisième chance pour Ruud

À 24 ans, Ruud va disputer la troisième demi-finale majeure de sa carrière. Le Norvégien a gagné les deux premières, déjà à Roland-Garros et à l’US Open en 2022, mais il s’est à chaque fois incliné en finale ensuite, contre Rafael Nadal à Paris, et Alcaraz à New York.