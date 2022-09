Casper Ruud: «Alcaraz bénéficie de l’aide d’un docteur qui, je crois, a aussi aidé Rafa»

Alors qu’il menait 6-5 et qu’il semblait prendre le dessus sur son jeune adversaire, le Viking s’est même procuré deux balles de set sur le service de l’Espagnol. «Il a bien joué ces deux points, de façon agressive, et moi, je me suis peut-être montré un peu trop passif sur le premier, a admis Casper Ruud. Mon retour était un peu court et Carlos en a profité avec son coup droit, il est monté au filet et sa volée était magnifique (NDLR: sur la deuxième balle de set, l’Espagnol a joué service-volée, puis réussi son smash). J’aurais peut-être dû en faire un peu plus et oui, on peut dire que ce set a probablement décidé de l’issue du match».