Rap : Casper va donner sa version du rap

LUXEMBOURG - Après avoir fait sensation en 2012 au Rock-A-Field, l’Allemand revient au Luxembourg, dans une salle comble.

Si son phrasé provient à n’en pas douter du rap, Casper n’est pas du genre à se laisser enfermer dans un seul style musical. D’ailleurs, son dernier album, «Hinterland», regorge de titres nourris au rock, et à la pop, à l’image du morceau éponyme, single extrait de ce troisième album sautillant comme du Two Door Cinema Club, ou encore de «Im Ascheregen», tout aussi rythmé.

Ce mariage entre rythmiques pop enlevées et textes rappés, c’est la marque de fabrique de Casper, qui produit ses morceaux. Lorsqu’il revient en Allemagne, à l’adolescence, après avoir vécu aux États-Unis, Benjamin Griffey se met à écrire, et crée le groupe Kinder des Zorns avec deux autres rappeurs, Abroo et Separate. En 2004, il se lance ensuite dans le metalcore, avant de revenir au rap.