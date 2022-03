Égalité au Luxembourg - Casser les stéréotypes via des ateliers scientifiques

LUXEMBOURG - Grâce à un nouveau partenariat avec l’ASBL Make It, Taina Bofferding, la ministre de l’Egalité entre les femmes et les hommes, veut réduire les stéréotypes de genre.

Fondée en 2018, l’ASBL Make It propose des ateliers «interactifs» et «inspirants» pour la créativité des enfants. Frédéric Lambert/L'essentiel

«Chaque jeune doit pouvoir développer son potentiel sans être influencé par des clichés», souligne Taina Bofferding. Dans le domaine scientifique, en particulier, et, globalement, dans tous les autres domaines de la vie quotidienne. Pour parvenir à cet objectif, la ministre de l’Egalité entre les femmes et les hommes a signé, ce mercredi en début d’après-midi, une convention de collaboration avec l’ASBL Make It (www.makeit.lu).

Fondée en 2018, l’ASBL Make It propose des ateliers «interactifs» et «inspirants» pour la créativité des enfants. Grâce à des outils tels que les «Rocking Robots» ou encore «Pimp my toy», cette ASBL a pour ambition de sensibiliser sur les stéréotypes de genre dans les domaines scientifiques.

Promouvoir une «une conscience d’égalité»

Encore trop souvent confrontés à des stéréotypes de genre basés sur des rôles traditionnels et véhiculés au quotidien, les filles et les garçons sont ainsi limités dans leurs choix scolaires et professionnels. Au point d’entraver le développement de leurs talents et leurs compétences.