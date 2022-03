Castés par YouTube, ils intègrent l'orchestre virtuel

Un Belge, quatre Français et quatre Allemands ont été sélectionnés par le site de partage de vidéos pour participer au premier orchestre virtuel du monde. Les vidéos des 90 gagnants originaires de plus de trente pays seront compilées pour créer une symphonie virtuelle. Puis, ils se produiront le 15 avril au Carnegie Hall, à New York, pour interpréter «en vrai» l'œuvre de Tan Dun (compositeur de «Tigre et Dragon»).