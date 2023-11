Castor Aguilera «Le réseau Help compte 1 500 collaborateurs»

La séquence du 13 novembre

Le réseau d'aides et de soins Help compte aujourd'hui 1 500 collaborateurs, dont un tiers d'infirmiers, un tiers d'aides-soignants et un tiers d'autres professions (médecins, psychologues, psychothérapeutes, etc.), indique Castor Aguilera, directeur des soins. lls sont répartis dans 22 antennes de soins sur le territoire du Luxembourg.