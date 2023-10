Catastrophe: Plus de 1 000 morts dans le séisme en Afghanistan

Le précédent bilan s'élevait à 120 morts mais les autorités avaient averti qu'il allait encore s'alourdir, des personnes étant encore ensevelies sous les gravats. L'épicentre du séisme a été localisé à 40 kilomètres au nord-ouest d'Hérat - ville considérée comme la capitale culturelle de l'Afghanistan - et il a été suivi rapidement par quatre fortes répliques de magnitudes de 5,5, 4,7, 6,3 et 5,9 respectivement, a rapporté l'Institut de géophysique américain (USGS).

Glissements de terrains

Selon un rapport préliminaire de l'USGS, le séisme – d'abord évalué d'une magnitude de 6,2 – pourrait faire plusieurs centaines de morts. «Il est probable qu'il y ait un nombre important de victimes et que la catastrophe soit potentiellement étendue», indique l'institut. «De précédents évènements ayant le même niveau d'alerte ont requis une réponse au niveau régional ou national». «Dans les zones rurales et montagneuses, des glissements de terrains se sont produits», a affirmé à l'AFP le porte-parole des services de gestion des catastrophes naturelles Mullah Jan Sayeq.

«C'était terrifiant»

«Nous étions dans nos bureaux lorsque l'immeuble a soudain commencé à trembler et les revêtements muraux à tomber. Les murs se sont fissurés, et une partie de l'immeuble s'est effondrée», a déclaré à l'AFP, Bashir Ahmad, âgé de 45 ans. «Je n'arrive pas à contacter ma famille, les connexions de réseaux ne fonctionnent plus. Je suis trop anxieux et effrayé, c'était terrifiant», a-t-il ajouté.

Des groupes de femmes et d'enfants se tenaient loin des immeubles élevés, dans les rues de Hérat, après le tremblement de terre et ses répliques, qui se sont produites dans l'heure suivante.

Séismes fréquents

En juin 2022, un séisme de magnitude 5,9, le plus meurtrier en Afghanistan en près de 25 ans, avait fait plus d'un millier de morts et des dizaines de milliers de sans-abris, dans la province pauvre de Paktika (sud-est). Et en mars dernier, un séisme de magnitude de 6,5 a tué treize personnes en Afghanistan et au Pakistan, à proximité de la localité de Jurm, dans le nord-est du pays.