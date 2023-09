Une tempête s'abat sur la Grèce, trois semaines après les inondations

L’armée, les pompiers et la protection civile sont jeudi sur le pied de guerre pour faire face aux inondations provoquées par des pluies diluviennes qui frappent à nouveau le centre de la Grèce, trois semaines après la tempête meurtrière Daniel.

Depuis mercredi soir, une nouvelle tempête baptisée Elias a surtout touché la ville de Volos, chef-lieu de la Magnésie, l’île d’Eubée et le département de Fthiotida, entraînant la crue des torrents, des glissements de terrain, ruptures de barrages, inondations de routes et d’habitations, selon les pompiers.

Personnes secourues

Plus de 250 personnes ont été secourues depuis mercredi par les pompiers, épaulés par l’armée, qui utilisent des canots pneumatiques et des véhicules spéciaux pour accéder aux lieux touchés. En raison du mauvais temps, un hélicoptère privé biplace est tombé jeudi en fin matinée au large de l’île d’Eubée et des recherches sont en cours pour retrouver les passagers, ont indiqué les pompiers.