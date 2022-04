Tout près du Luxembourg: Cattenom va tester la sûreté de ses installations nucléaires

Chaque centrale du parc nucléaire français est tenue d’organiser tous les cinq ans un exercice de sûreté nucléaire et civile. Le prochain aura lieu les 11 et 12 mai, à Cattenom. «L’objectif est de tester notre capacité de réaction en cas d’incident nucléaire, de vérifier et améliorer la coordination des secours qui seraient déployés à cette occasion», a indiqué ce mardi, Laurent Touvet, préfet de la Moselle, lors de la présentation de cet exercice.

Dans le détail, le premier jour de cette simulation servira à vérifier comment EDF gère l’incident et communique avec les pouvoirs publics. Selon un scénario élaboré par des experts parisiens, les différents services de l’État impliqués et les quelque 80 agents de la centrale mobilisés devront coordonner leur action pour protéger - de manière fictive - la population (ex: mesures d’évacuation, restrictions de circulation, prise de comprimés d’iode, etc.)