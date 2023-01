À deux pas du Luxembourg : Cattenom veut ses deux EPR

Actuellement seuls les réacteurs N°2 et N°4 fonctionnent.

«Tous les élus du Grand Est doivent se mobiliser et se fédérer pour une candidature à l’installation de deux EPR à Cattenom»: les propos de Bernard Zenner, maire de Cattenom, relayés par nos confrères du Républicain lorrain et prononcés à l’occasion de la cérémonie des vœux vendredi sont clairs.

Le destin de la commune est en effet étroitement lié à celui de la centrale nucléaire qui pourrait voir ses quatre tranches disparaître dans les prochaines années. L’installation apparait même sur le logo de la municipalité et sur celui de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs. Selon le maire, toutes les communes avoisinantes profitent des retombées de la centrale et doivent se battre pour que cela perdure.