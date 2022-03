«We are the World» remixé : Cauet se moque de Mickaël Vendetta

Comme Mickaël Vendetta a exigé 5'000 euros pour assister à l’émission de Cauet, ce dernier a lancé un «Vendettathon» pour récolter la somme.

Depuis sa victoire dans «La Ferme Célébrités en Afrique», Mickaël Vendetta semble bien décidé à tirer le plus grand bénéfice – financièrement parlant – de son aventure.

Pour remettre une couche, Cauet a alors chanté jeudi soir une version revisitée de «We Are the World».

Ils reprochent au vainqueur de la Ferme d’avoir rompu son contrat en octobre dernier, sans motif, et réclament des dommages et intérêts. Trendy Prod a construit le personnage de Mickaël Vendetta et estime normal de pouvoir bénéficier des retombées actuelles.