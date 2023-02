Serge Breyer : «Presque toutes les activités de la cavalcade de Pétange sont gratuites»

LUXEMBOURG – Serge Breyer, chef de service culture et communication de la Ville de Pétange, est cette semaine l’invité de la «Story» de L’essentiel Radio.

La séquence du 14 février

Le carnaval de Pétange va démarrer le 16 mars, avec un bal pour enfants. Le vendredi, un afterwork avec Dj Loro est prévu. Le samedi, un groupe folklorique bosniaque va se produire. «Le 19, c'est l'apothéose, avec la cavalcade», souligne Serge Breyer, chef de service culture et communication de la Ville de Pétange.

Toutes les activités sont gratuites, à part le bal bosniaque du samedi. «On finance l'évènement notamment via la vente d'une mascotte», précise Serge Breyer.

La séquence du 13 février

Comment se préparent les chars pour la cavalcade? «On a des sociétés locales qui disposent déjà de leurs chars et qui sont en train de les transformer, explique Serge Breyer, chef de service culture et communication de la Ville de Pétange. On peut aussi louer des chars». Le circuit de la cavalcade de Pétange s'étend sur cinq kilomètres.