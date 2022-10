Football : Cavani a dû aller voir un psy après la «remontada» de 2017

«J’avais la nausée pendant que je dormais»

«Je me demandais: «J’ai un problème dans la tête?». Donc j’étais allé voir le médecin du PSG, que j’adore, et il m’avait dit: «Ce qui t’arrive, ça arrive à beaucoup de gens de différents horizons». Je m’étais rendu compte que je n’étais pas un super-héros», a ajouté Cavani. Arrivé à Valence cet été, le Matador a confié qu’il a «suivi une thérapie pendant de nombreuses années», alors que la santé mentale prend de plus en plus d’espace dans la sphère sportive. «La santé mentale est fondamentale chez tous les êtres humains, et dans le football, ça manque», a affirmé l’Uruguayen.