Football : Cavani délivre l'Uruguay, craquage de Suarez

L'attaquant du PSG a permis à son équipe de terminer en tête de son groupe de la Copa America.

Grâce à un but d'Edinson Cavani, l'Uruguay s'est emparé de la tête du groupe C de la Copa América en battant le Chili 1-0, lundi, à Rio de Janeiro, et affrontera le Pérou en quarts de finale, évitant la Colombie. C'est aux doubles tenants en titres chiliens que reviendra la difficile tache de se mesurer aux Cafeteros, seule équipe à avoir remporté ses trois matches de poule, avec 4 buts inscrits et aucun encaissé.