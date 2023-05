Le Luxembourg en bref: Une convention collective pour les 1 219 salariés d'Auchan

En vigueur pour 36 mois jusqu'à fin 2025, la CCT arrive après des mois de négociations. Elle met à jour la grille des salaires, qui avait en grande partie été rattrapée par l'évolution du salaire social minimum. Les salariés bénéficieront ainsi d'augmentations comprises entre 35 et 90 euros par mois. Des hausses de salaires supplémentaires jusqu'à 25 euros mensuels sont prévues pour janvier 2025.

En outre, le travail du dimanche sera majoré de 80% au lieu de 70%, sauf six dimanches par an qui seront payés à 220%. Un chèque-cadeau inflation de 75 euros pour l'ensemble du personnel et un jour de congé d'ancienneté pour ceux ayant 25 ans de maison sont aussi prévus.