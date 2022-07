Magdalena Eriksson : Ce «baiser rapide après un match» l'a catapultée icône LGBTQ+

Pièce-maîtresse du Onze suédois, opposé à l'Angeterre en demi-finale de l'Euro mardi soir, Magdalena Eriksson assume son rôle d'icône de la cause homosexuelle, endossé presque malgré elle.

Magdalena Eriksson se fait l'avocate des droits des homosexuels dans le sport quand le besoin se fait sentir. Instagram

Au Mondial-2019 en France, après un quart de finale remporté contre le Canada, la photo d'un baiser échangé a changé la carrière de Magdalena Eriksson bien plus que n'importe quelle victoire ne l'aurait fait. Ce baiser, dans les tribunes du Parc des Princes, n'était pas avec n'importe qui. C'était avec Pernille Harder, capitaine de la sélection danoise, non qualifiée pour le Mondial, l'une des meilleures joueuses du monde.

«C'était juste un baiser rapide après un match comme on en fait après tous les matches», avait raconté Eriksson en 2020 au podcast spécialisé sur le foot féminin «The Players», produit par la BBC.

Mais, ajoutait-elle, «le lendemain, quand je me suis réveillée, ça avait complètement explosé. On ne comprenait pas vraiment ce qu'il y avait de si spécial, mais évidemment que c'était spécial». Et Eriksson de raconter le torrent de réactions positives reçues via les réseaux sociaux. «Au Danemark, les réactions négatives étaient liées au fait que je portais un maillot suédois», avait complété Harder dans le même podcast.

En couple depuis 2014, quand elles jouaient au club suédois de Linköpings, les joueuses ont vécu trois ans à distance lorsque Harder est partie en 2017 à Wolfsburg, dans le championnat allemand, avant que leurs carrières ne se rejoignent à nouveau à Chelsea en 2020. «Ni moi ni Pernille n'avions pour objectif de devenir des modèles (... mais) c'est bien de pouvoir montrer qui on est et si ça implique de devenir des modèles LGBTQ+, qu'il en soit ainsi et on est heureuse de le faire», a commenté Eriksson.

Depuis, elle se fait l'avocate des droits des homosexuels dans le sport quand le besoin se fait sentir. L'été dernier, dans une tribune publiée par The Athletic, cette diplômée en Sciences politiques a ainsi critiqué l'UEFA pour avoir interdit que l'Allianz Arena de Munich soit illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel lors d'un match Allemagne-Hongrie de l'Euro masculin pour protester contre les lois homophobes adoptées en Hongrie.

Du tempérament, Eriksson en a toujours eu à revendre. Récemment, elle a raconté que, quand elle était petite, son entraîneur de père avait dû entrer sur le terrain et la porter parce qu'elle refusait d'être remplacée. «Il m'a vraiment façonnée comme joueuse dans un collectif et comme leader, parce qu'il ne me passait rien», avait-elle raconté au journal Dagens Nyheter.

Cette calme détermination a été le fil rouge de sa carrière, l'amenant à attendre d'avoir 26 ans avant de franchir l'étape du départ à l'étranger, mais optant alors pour un gros défi avec Chelsea, puissance montante du football féminin, où elle est capitaine. Si Caroline Seger, 37 ans, porte encore le brassard en sélection, il devrait revenir, à terme, à Eriksson, incarnation de la force collective des jaunes et bleues.

«J'étais la seule Suédoise dans le Onze mondial Fifa, alors que notre équipe nationale a fini médaille d'argent aux derniers JO et troisième au Mondial-2019. Nous ne sommes peut-être pas considérées comme des stars, mais on réussit en partie grâce à notre travail et notre mentalité aussi bien individuelle que collective», avait-elle souligné en janvier.

Et si l'Euro est un gros objectif, Eriksson ne perdra pas de vue son combat hors du terrain. «Se battre pour une bonne cause, agir pour ce en quoi on croit, c'est ce pour quoi je veux qu'on se souvienne de moi (...) Le plus important dans ce qu'il restera de nous, c'est d'avoir été une bonne personne avec de bonnes valeurs et de l'intégrité», a-t-elle confié au podcast de la BBC.