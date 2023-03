santé des femmes: Ce boîtier électrique soulage les crampes menstruelles

Après la ceinture bouillotte, voici le nom de l’innovation pour lutter contre les douleurs des règles : Myoovi. Ce boîtier sans fil, imaginé par un médecin britannique, Adam Hamdi, se fixe sur la peau et utilise la technologie de la stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) pour soulager les crampes menstruelles.

Portable et discret

«J’ai vu de nombreuses patientes souffrant de douleurs menstruelles et d’endométriose pour lesquelles les analgésiques n’étaient d’aucune utilité», explique Adam Hamdi au magazine en ligne «Dezeen». Avec son appareil, la douleur diminue immédiatement, contrairement aux médicaments. En effet, la technologie TENS envoie de petites impulsions électriques, qui bloquent ou réduisent les signaux de la douleur transmis à la moelle épinière et au cerveau.

Portable et discret, le dispositif se porte sous les vêtements. Grâce à un coussinet adhésif, il tient malgré les mouvements du corps. «L’appareil est très léger, si bien qu’on ne le remarque pas tant qu’on ne l’a pas mis en marche. Une fois que vous l’avez allumé, vous sentez de minuscules impulsions dans la zone sur laquelle vous avez placé l’appareil», indique son créateur. L’appareil, vendu l’équivalent de 139 euros, est muni d’une batterie de 10 heures d’autonomie qui se recharge par USB et de trois boutons de commande qui permettent de régler l’intensité et le rythme des impulsions.