Football : Ce but défie totalement les lois de la logique

Le Canadien Atiba Hutchinson a ouvert le score d’une manière tout à fait étrange et involontaire face au Salvador.

Atiba Hutchinson (au sol) a certainement inscrit le but le plus ubuesque de sa carrière face au Salvador.

Le milieu de terrain de Besiktas a ouvert le score à la 66e d’un but complètement ubuesque. Tout part d’une accélération côté droit de son coéquipier Cyle Larin. En bout de course, ce dernier effectue un centre que reprend Hutchinson de la tête en plongeant. Le ballon s’écrase contre la base du poteau avant de rebondir sur un défenseur salvadorien puis sur l’arrière de la tête de Hutchinson, allongé au sol. Il prend alors une improbable trajectoire parabolique qui surprend le gardien et termine dans le but.