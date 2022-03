POLESTAR O2 – Ce cabriolet est équipé d’un drone

Les «influenceurs» doivent produire leurs vidéos de façon toujours plus élaborée pour avoir une chance de se démarquer sur TikTok et autres. Cela passe forcément par des prises de vue spectaculaires par drone, du moins dans le domaine de l’automobile, à moins de vouloir simplement tourner une belle vidéo de soi en train de conduire, pour son album privé.

Petit avant-goût