Ce candidat luxembourgeois va défendre son titre dans «Le Grand Slam»

«Pendant l’enregistrement, je me concentre sur les écrans, il faut vraiment faire abstraction du décor et ne pas perdre le fil, ni céder au stress», confie Laurent. Après un premier passage gagnant dans le jeu «Slam» en décembre dernier sur France 3, le candidat luxembourgeois de 52 ans était convié au «Grand Slam», dimanche dernier. Et cet habitant du quartier de Cents, à Luxembourg, l’a emporté face à deux candidats parisiens, dans l’émission présentée par Cyril Féraud.