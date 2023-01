Le reconnaissez-vous?: Ce chanteur donne de la voix pour vendre de la pâtée pour chats

«Je suis fan des chats depuis longtemps, j’ai eu de nombreux compagnons félins au fil des ans et je peux dire sans me tromper que c’est génial d’être un chat: tu peux dormir toute la journée, tu fais la fête toute la nuit et tout le monde veut s’asseoir à côté de toi», raconte Robbie Williams, dans le communiqué. L’artiste, qui est l’heureux propriétaire de Priscilla et Elvis, a enregistré «I’ts Great to be a Cat», en duo avec la mascotte Félix.