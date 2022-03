Animal géant : Ce chat pourrait devenir le plus gros du monde

Omar, heureux maine coon australien, a été repéré sur Instagram par les responsables du «Guinness des records». Il pourrait bien établir un nouveau record.

Non, ceci n'est pas un photomontage. Ce chat aux proportions impressionnantes s'appelle Omar, et il coule des jours heureux dans une maison de Melbourne. Le maine coon, qui pèse pas moins de 14 kilos, a fait sensation lorsque l'une de ses photos a été publiée sur le compte Cats of Instagram.