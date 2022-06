Financement participatif: Ce château appartient à… 25 000 personnes

Sauvetage du château par le financement participatif

Selon Dartagnans, association à but non lucratif qui ne fait que servir d’intermédiaire, plus de 25 000 personnes de 106 pays différents ont acheté des parts du château. Une part coûte 50 euros au minimum. Il s’agissait initialement de récolter «uniquement» les 500 000 euros nécessaires pour acheter le château. Mais au terme du financement participatif, plus de 1,6 million d’euros ont été récoltés, ce qui constitue un «record en France et en Europe», selon Dartagnans.