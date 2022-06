Pour marquer son jubilé : Ce cheval «élégant» est un cadeau pour la reine Elizabeth II

La France va offrir un des plus beaux chevaux de sa Garde républicaine à la reine Elizabeth II d'Angleterre, qui fête son jubilé de platine jeudi, a indiqué le palais de l'Elysée.

Il se nomme Fabuleu de Maucour: la France va offrir un des plus beaux chevaux de sa Garde républicaine à la reine Elizabeth II d'Angleterre, qui fête son jubilé de platine jeudi, a indiqué le palais de l'Elysée. «Agé de 7 ans, il est très représentatif de l’élevage français par son harmonie morphologique, son élégance, son bon mental», souligne la présidence française dans un communiqué.

Le cheval de robe grise, porte-étendard lors de défilés officiels, est aussi «représentatif du cheval d’armes français et des traditions de la cavalerie française». D'autres cadeaux offerts au nom de la France par le président Emmanuel Macron -un harnachement d'armes complet (selle, bride, licol etc.) et un sabre de cavalerie de la garde Républicaine- se réfèrent également à la passion de la souveraine pour les chevaux.