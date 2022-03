Israël/Palestine : «Ce conflit continue à nourrir les frustrations»

La conférence de paix pour le Proche-Orient s'est tenue dimanche à Paris, en présence notamment du Luxembourgeois Jean Asselborn.

Plus de 70 pays ont appelé Israéliens et Palestiniens «à démontrer leur engagement pour la solution à deux États, et à s'abstenir d'actions unilatérales qui préjugeraient du résultat de la négociation, notamment sur les frontières, Jérusalem, les réfugiés», ajoutant que si de telles actions étaient prises, «ils ne les reconnaîtront pas».

Le Luxembourg était représenté par la ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn. «Penser que le Moyen-Orient pourrait retrouver la stabilité sans régler le plus ancien de ses conflits est une illusion» a d’emblée rappelé le ministre. «Ce conflit, s’il n’est pas résolu, continuera à nourrir les frustrations de par le monde et ne fera que renforcer le cycle infernal de la haine, de la radicalisation et du terrorisme». Le ministre a rappelé que «hélas, la situation à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza continue à s’aggraver. Le nombre de colons, de confiscations et de démolitions est en hausse. Israël a un choix à faire: la colonisation ou la solution à deux États».