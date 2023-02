Ce couple de Differdange est parti juste avant le séisme

1 / 16 Le couple originaire de Differdange a été très choqué par le séisme.

«La dernière photo que nous avions publiée, fin janvier, sur Instagram était de Mardin, au sud-est de la Turquie. Alors lundi, quand il y a eu le tremblement de terre, plein de gens inquiets nous ont écrit et téléphoné en pensant que nous y étions encore. Certains ont même contacté les ambassades. Nos parents étaient très préoccupés».

Differdangeois, Marco et Tania sont partis le 22 juin dernier pour un tour du monde de plus de deux ans, à motos, avec leur petit chien. Ils ont traversé la France, la Suisse, l’Italie, la Slovénie, les pays des Balkans, la Grèce avant de rester trois mois en Turquie. Mercredi, c’est de la frontière entre l’Irak et la Jordanie qu’ils nous ont répondu, choqués par le drame qui a frappé des lieux où ils étaient tout récemment.

Logés tout près du château

«Nous avons passé une bonne semaine à Gaziantep, autour du 20 novembre. Nous avons fait le marché, visité le château, aujourd’hui détruit. Une personne nous avait aussi montré la ville de Kahramanmaras autour du 20 décembre», raconte Marco qui travaille pour le ministère luxembourgeois de la Santé.

«À Gaziantep on était logés à 500 m du château. Les gens étaient très agréables. Ce jour-là, j’ai eu une panne de moto. Les gens se sont mis à cinq pour m’aider, ils sont restés jusqu’à ce que la moto reparte. C’est la ville de la pistache. Celle où l’on mange le mieux en Turquie». Restauratrice, Tania se souvient des statues de bronze du château de Gaziantep, d’une terrasse vitrée d’où l’on pouvait observer d’anciennes ruines. Le couple évoque aussi «le vieux marché magnifique, avec des vêtements, des lumières, des épices».

«Le jour du tremblement de terre on était coupés du monde» Marco, résident du Luxembourg

«À peine arrivés à Gaziantep des gens sont venus parler avec nous. Ils étaient très accueillants», poursuit Marco. Le couple est ensuite allé à Halfeti, très touchée par les séismes, et à Sanlıurfa.

«Le jour du tremblement de terre on était coupés du monde, dans le désert de Syrie. On n’avait pas de batterie sur le téléphone. On a appris ce qui s’est passé mardi. Voir les images du château détruit, de la principale avenue de Kahramanmaras, où il n’y a plus rien, cela nous a choqués».

Le couple a repris contact avec des amis qu’ils s’étaient fait en Turquie. Si certains «étaient assez loin et n’ont pas eu de problèmes», d’autres ont senti la secousse, ou sont même injoignables. «Un ami qui nous a beaucoup aidés, s’est porté volontaire pour aider à évacuer les débris à Kahramanmaras. Il nous écrit tous les jours, nous envoie des vidéos des lieux détruits. On est tristes. Il y avait là-bas beaucoup de gens pauvres, qui demandaient de l’argent, à manger. C’était déjà dur pour eux et c’est désormais encore pire».