Guerre en Ukraine : Ce député français aurait-il trahi le secret-défense?

Alexis Corbière s’est laissé aller à quelques confidences au sujet des armes fournies par Paris à l’Ukraine, mercredi sur France Info.

Grand moment de malaise, mercredi sur un plateau de France Info . Député de La France insoumise (LFI), Alexis Corbière était invité à s’exprimer sur les sanctions économiques infligées à la Russie. À cette occasion, l’élu a rappelé qu’il était contre les livraisons d’armes françaises à l’Ukraine, ajoutant que Jean-Luc Mélenchon ne poursuivrait pas cette stratégie s’il était élu président. Visiblement sûr de lui, Corbière a ensuite évoqué les armes déjà fournies par la France à l’Ukraine: «Il y en a très peu. Vous parlez des armes françaises, franchement c’est des gilets pare-balles et quelques missiles antichars.»

Cette petite phrase a fait bondir les deux journalistes présents sur le plateau, et pour cause: ces informations ne sont pas censées être dévoilées publiquement, en tout cas pas par quelqu’un d’extérieur à l’Exécutif. «Vous avez la liste des armes fournies par la France? Parce qu’on ne la connaît pas, vous venez de nous la donner», s’est étonné le présentateur. Membre de la Commission de la défense nationale et des forces armées, Alexis Corbière a semblé mal à l’aise, expliquant qu’il ne devait «pas dire exactement ce qu’il sait» de ces livraisons.