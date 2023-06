Ce dérivé du beach-volley va enflammer La Coque

Une grande étendue de sable, de la musique électro et un soleil au zénith. On se serait presque cru à la plage mardi, aux abords de La Coque, où se déroulaient les qualifications des finales européennes de Queen and King of the Court, avant le début officiel de la compétition aujourd'hui. Ce dérivé du beach-volley gagne en popularité et sa formule dynamique offre des oppositions spectaculaires.