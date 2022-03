Changement d'heure : Ce dimanche, on repasse à l'heure d'été

LUXEMBOURG – La nuit prochaine, à 2h du matin, il sera 3h. C'est le retour d'une heure d'été toujours en sursis.

La nuit prochaine, on change d'heure! AFP

Une heure de sommeil en moins, une heure de jour en plus en soirée: le et l'Europe passent ce week-end à l'heure d'été, un changement controversé auquel l'Union européenne a officiellement proposé de mettre fin... toujours sans concrétisation. À deux heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, les horloges avanceront de 60 minutes: il sera trois heures et on dormira donc «une heure de moins», pour autant qu'on se lève à la même heure qu'habituellement. On gagnera par contre une heure de luminosité en fin de journée.

Mais ce changement d'heure deux fois l'an (passage à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre, à l'heure d'été le dernier dimanche de mars) est très contesté pour son effet sur les rythmes biologiques, notamment par des médecins ou des parents d'enfants en âge scolaire. Déjà utilisé dans la première moitié du XXe siècle, le changement d'heure a été réintroduit en 1976, dans la foulée des chocs pétroliers et justifié par des économies d'énergie, thème toujours d'actualité entre conflit en Ukraine et changement climatique. Leur importance est toutefois très discutée.

L'abolition du changement d'heure plébiscitée

Le système a été harmonisé au niveau européen en 1980. Mais il a été de plus en plus contesté et la Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker a proposé en 2018 de le supprimer dès 2019. Finalement, le Parlement européen a voté un report à 2021, à discuter avec le Conseil de l'UE. Mais le dossier est toujours dans les limbes, les États ne s'accordant pas et la crise du Covid-19 étant passée par là.

Il faut notamment inciter les pays à harmoniser leur choix d'heure légale, afin d'éviter d'aboutir à un patchwork de fuseaux horaires entre voisins. Imaginez un décalage horaire entre le Luxembourg et la Belgique ou l'Allemagne… Quelque 80% des résidents du Luxembourg avaient dit être favorables à l'abolition du changement d'heure, selon une consultation européenne menée par la Commission. Et environ 60% préfèrent restre à l'heure d'été toute l'année, même si cela signifie un lever du soleil vers 9h du matin au début de l'hiver. 30% préfèrent garder l'heure d'hiver et 10% n'ont pas d'avis.