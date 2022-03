CES de Las Vegas : Ce drone peut transporter des personnes

La société chinoise EHang a dévoilé un quadricoptère autonome à taille humaine capable d'embarquer un passager.

À l'occasion du salon CES de Las Vegas, le fabricant chinois de drones EHang a dévoilé ce qu'il présente comme le premier drone autonome du monde capable de transporter des passagers. Baptisé EHang 184, l'appareil électrique, à mi-chemin entre un quadricoptère démesuré et un hélicoptère, dispose d'une cabine munie de portes papillon capable d'accueillir une personne ne dépassant pas les 100 kg.

«Les passagers n'ont pas besoin d'apprendre à voler. Ils n'ont pas besoin d'un brevet de pilote», a expliqué Derrick Xiong, cofondateur de la firme dans une interview à Forbes . Après avoir établi un plan de vol sur une app mobile, le passager n'a qu'à actionner un bouton pour décoller à la verticale et atterrir d'un point A à un point B.

Pesant environ 200 kg, ce drone à taille humaine peut être chargé en deux heures et voler pendant 23 minutes maximum à une vitesse moyenne de 60 km/h, selon EHang. Il a été conçu pour voler à une altitude comprise entre 300 et 500 mètres du sol (3,5 km au maximum). La société, qui fabrique également des drones plus conventionnels, a indiqué que la commercialisation du EHang 184 débutera dans quelques mois, à commencer par la Chine. Son prix devrait avoisiner les 185 000 à 275 000 euros.