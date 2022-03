Collaboration : Ce duo Ed Sheeran-Beyoncé va cartonner

Quand deux des plus grands artistes du moment mettent leur talent en commun, ça peut faire des étincelles. Voici «Perfect».

Pour donner du piment à son remix, le folkeux a appelé ni plus ni moins qu'une des plus grandes stars du moment: Beyoncé. Cette collaboration est sans chichi: leurs deux voix et une guitare acoustique. Le résultat est à écouter ci-dessus.