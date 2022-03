Technologie : Ce filtre révèle les vraies couleurs du fond marin

Des chercheuses ont développé un algorithme capable de supprimer l'effet de l'eau sur les photos subaquatiques.

L'algorithme Sea-thru (jeu de mots avec le terme «sea», mer en anglais, et «see through», «voir à travers» en anglais) révèle les fonds marins comme on ne les avait jamais vus. Mis au point par l'ingénieure et océanographe Derya Akkaynak, en collaboration avec l'ingénieure Tali Treibitz, le programme est capable de révéler les vraies couleurs des éléments capturés lors de plongées sous-marines, en supprimant l'effet de l'eau.