Insolite au Luxembourg: Ce gite est comme une «navette spatiale» gonflable

Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Actuellement posé sur l'herbe au Centre nature et forêt, le Pump it up! est différent des dix autres gîtes insolites du Minett Trail: il est mobile. Vincent Lescaut/L'essentiel

Avec son immense dôme blanc, qui émerge de la verdure du Ellergronn à Esch-sur-Alzette et peut s’allumer la nuit, on ne voit que lui. Actuellement posé sur l’herbe au Centre nature et forêt, le Pump it up! est différent des dix autres gîtes insolites du Minett Trail: il est mobile.

Replié comme une boîte et monté sur remorque, le Kabaischen peut être tracté sur route. «Il a été pensé pour ressembler à une navette spatiale. Une fois arrivé à destination, il déploie ses pattes d’atterrissage pour s’arrimer au sol et étend ses pistons qui déplient des plateformes sur lesquelles se gonfle un hémisphère», explique Philippe Nathan, architecte du bureau 2001, qui a élaboré le gîte avec Nathalie Jacoby, de NJOY.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Prêt «à la mi-mai»

Véritable prototype, il a eu un coût, «700 000 euros», informe Pim Knaff, échevin de la ville d’Esch. «Il a fallu faire en sorte qu’il soit conforme au code de la route. Au départ, le dôme était transparent, mais les soudures n’ont pas supporté les températures de l’hiver, on l’a recréé. Le gîte doit être branché à l’électricité, mais est autonome en eau. On le teste actuellement pour voir si on a assez d’eau pour six personnes logées pendant trois jours», détaille Philippe Nathan.

Tandis que les gîtes, créés dans le cadre d’Esch2022 dans les communes du sud du pays, ouvrent les uns après les autres, le Pump it up! devrait être prêt «à la mi-mai», espère Pim Knaff. Plus tard, quand sera venu le temps de tailler la route, l’échevin le verrait bien «dans le beau cadre des Terres Rouges», l’architecte, lui, «dans le paysage post-industriel de Belval».