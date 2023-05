Ce jardin est devenu grâce à elles «un lieu de rencontre»

«Les décos dans l’arbre, elles étaient déjà là la dernière fois qu’on est venues?», demande Linda à Carole. «Non, non», répond l’intéressée. «Ha ben voilà, on avait une petite crainte que les gens vandalisent le jardin et à la place, ils rajoutent de la déco», se réjouit Linda. Récemment, des habitantes de Lallange ont créé un jardin communautaire dans leur quartier.

Le terrain a été mis à disposition par Esch. L’initiative est soutenue par le CIGL et Transition minett. But de la manœuvre, recréer une vie de quartier à Lallange. «Le jardin ne sert pas qu’à cultiver un potager. C’est un lieu de rencontre où venir avec les enfants. Où les générations peuvent se mélanger», dit Linda. «Car habitant de grands immeubles, aînés et mères au foyer se sentent isolés», ajoute Boni.