Ce jeu absurde lui rapporte 7000 dollars par jour sur Tik Tok

Vous avez déjà peut-être déjà vu passer cette jeune femme et sa longue et lisse chevelure blonde platine sur les réseaux sociaux, en vous demandant à quoi rimaient ses idioties. PinkyDoll, comme elle se fait appeler, est le phénomène tendance du moment sur Tik Tok. Cette Canadienne de 27 ans doit son succès actuel à ses «NPC streams», des lives dans lesquels elle imite des «personnages non jouables». Ces personnages secondaires de jeux vidéo, que l'on voit souvent répéter les mêmes phrases et les mêmes actions.

Pendant de longues minutes et en direct sur Tik Tok, Fedha Sinon, de son vrai nom, répète ainsi inlassablement les phrases et expressions que ses followers lui demandent d'exécuter, en envoyant de petits «cadeaux» virtuels qui lui rapportent entre quelques centimes et quelques centaines de dollars. Un petit jeu de rôle à première vue ridicule qui lui rapporterait très gros… Près de 7 000 dollars (6 300 euros) par jour, selon elle.

Le jeune femme, dont les vidéos sont vues des millions de fois, a vu sa notoriété monter en flèche, à tel point que des grands médias anglophones comme le New York Times et le journal britannique The Guardian se sont intéressés au phénomène.