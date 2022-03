Arrestation au Maroc : Ce jeune chauffard ivre en Ferrari fait scandale

Au Maroc, un jeune homme, membre d'une riche famille, aurait bénéficié de l'indulgence des forces de l'ordre après s'être filmé en multipliant les infractions.

La police marocaine a annoncé l'ouverture d'une enquête et l'arrestation d'un jeune chauffard mercredi soir, deux jours après la diffusion d'une vidéo qui a fait scandale le montrant ivre au volant d'une voiture de luxe, ridiculisant des policiers à Rabat. L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, avait lui-même filmé et diffusé en début de semaine sur les réseaux sociaux une courte vidéo en quatre séquences narrant sa soirée mouvementée et bien arrosée.

On le voit d'abord en boîte de nuit, bouteille de champagne à la main, puis au volant d'une Ferrari, toujours avec sa bouteille et manifestement ivre. Il apparaît ensuite, débraillé et lunettes noires sur le nez devant sa voiture accidentée, après une collision qu'il a apparemment provoquée, se moquant des policiers venus établir le constat. Et enfin, installé fièrement sur le siège passager d'une ambulance en train de fumer sa cigarette.