Chasey Negro: Ce jeune rappeur est passé du luxembourgeois à l'anglais

Chasey Negro: Oui, quand j’ai sorti ma mixtape «Boy Dirt, vol.1» en 2019, je venais de commencer à rapper en anglais, après avoir débuté en luxembourgeois, ma langue maternelle. Les films et séries regardés en anglais et la musique américaine m’ont aidé.

Mes influences musicales viennent de la trap américaine et de ce que j’écoutais plus jeune, la musique sénégalaise et la chanson francophone. Pour les inspirations, je dirais mes amis, nos modes de vie et ma famille.