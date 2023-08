Ce joueur de foot US aime la mayonnaise dans le café, il en aura à vie

Le joueur est né dans le Massachusetts, et y a forgé des expériences culinaires singulières.

Certaines personnes ajoutent un nuage de lait dans leur café. D’autres préfèrent y mettre un soupçon de sucre. Il y a aussi l’école du «café tout nu», aussi pur que fort dans le palais. Puis il y a Will Levis, le quarterback des Tennessee Titans. Lui choisit de mettre de la mayonnaise dans son breuvage du matin, et il l’avait démontré dans une émission télévisée l’été passé.

Un an plus tard, l’Américain a gagné le gros lot. «C’est un rêve qui devient réalité. Ce n’est pas tous les jours que quelqu’un vous propose de vous payer en mayonnaise», déclare-t-il dans une vidéo imitant les codes d’une conférence de presse. Le diffuseur? La marque Hellmann’s, qui a donc promis au footballeur US de 103 kilos de lui fournir une réserve à vie.