Ce joueur est interdit de toute activité dans le football

Son avocat Me Odair Meneses a indiqué qu'il comptait faire appel. Un autre joueur ayant évolué à Vila Nova, Gabriel Domingos, 22 ans, a lui été condamné par le même tribunal à 720 jours de suspension et une amende de 15 000 reals (environ 3 000 euros). Les deux joueurs ont préalablement été licenciés par leurs clubs.

Réseau criminel «de juteux profits»

Il s'agit des deux premières condamnations dans l'affaire de matches truqués qui secoue le Brésil, pays où le football est roi et où les paris en ligne sont en pleine expansion. Ce scandale concerne à ce jour une quinzaine de rencontres de première et deuxième divisions. Le parquet de l'Etat de Goias (centre), qui a ouvert une enquête, soupçonne un réseau criminel «de juteux profits» sur des sites de paris.

Au moins 25 personnes, dont une quinzaine de joueurs, sont suspectées. Et tout ceci n'est peut-être que la «partie émergée de l'iceberg», a prévenu un procureur en charge de l'enquête. Celle-ci est partie, en novembre 2022, d'un signalement du président du club de Vila Nova de Goias, Hugo Jorge Bravo, sur des soupçons de trois matches truqués.

«Tout est sorti parce que le coup n'a pas fonctionné»

En 2022, dans le monde entier, 776 rencontres ont éveillé des soupçons, 11% de plus qu'en 2021, selon l'agence Sportradar, chargée de la surveillance pour la CBF et la Fédération internationale (FIFA). Près d'un cinquième de ces rencontres a eu lieu au Brésil (139), une augmentation de 56% en un an, selon le quotidien brésilien O Globo.