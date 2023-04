Ce joueur veut embrasser Messi et mettre Mbappé dans l'ambulance

Facundo Medina a bien rigolé, mais pas les fans de Mbappé. REUTERS

«Merci pour la Coupe», «emmené en ambulance»: le défenseur argentin de Lens, Facundo Medina, a plaisanté sur la différence de marquage qu’il réserverait à son compatriote champion du monde Lionel Messi et au Français Kylian Mbappé, quelques jours avant le choc entre le premier et le deuxième, PSG - Lens, samedi.

«Il est plus difficile pour moi de marquer «Leo» de peur de le blesser», a déclaré Medina lors d’un live avec la chaîne argentine Son Aviones diffusé sur YouTube et Twitch, lorsqu’on lui a demandé qui était le plus difficile à marquer entre les deux stars du PSG Lionel Messi ou Kylian Mbappé.

«Imaginons un contre (du PSG), le 10 récupère la balle et commence à courir et je le poursuis derrière. Je ne le marque pas, je le serre dans mes bras et je lui dis «merci pour la Coupe», a lancé Medina suscitant l’hilarité générale des animateurs et journalistes.

Des excuses

Interrogé sur ce qu’il se passerait lors d’un face-à-face avec Mbappé, finaliste avec la France face à l’Argentine de Messi lors du Mondial au Qatar, Medina a répondu en riant qu’il faudrait «l’emmener dans une ambulance» ensuite.

Sur ses réseaux sociaux, il s’est excusé en clarifiant le contexte: «Pour mes déclarations dans une émission en Argentine, je voulais clarifier qu’il s’agissait d’un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte qui n’était évidemment pas approprié. Je n’agirai jamais de cette façon envers un collègue, encore moins avec quelqu’un que je respecte beaucoup car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnel. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu», a dit Medina.

«C’est une autre culture»

Medina a par ailleurs défendu Messi contre les sifflets des supporters du PSG. «Je ne suis pas en colère, mais que peut-on leur dire, ce sont des Français… Sans manquer de respect à qui que ce soit, c’est une autre culture, ils sont différents. S’ils sifflent Messi, qui a 14 buts, 14 passes décisives, qu’est-ce que vous pouvez y faire?».

Moins brillant depuis son retour en club après son sacre en Coupe du monde, le septuple Ballon d’or a essuyé des sifflets ces dernières semaines en raison notamment de l’élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. L’Argentin a toutefois marqué le premier but lors du succès parisien 2-0 samedi à Nice.

Le PSG a six points d’avance en tête du classement avant de recevoir son dauphin Lens samedi au Parc des Princes.