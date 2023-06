Strasbourg: «Ce jour là, on a envoyé notre enfant à la mort»

Plusieurs greffes et amputations

Le tribunal a donc été plus loin que les réquisitions du parquet, qui avait sollicité dix mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. En juin 2019 dans une école primaire de Strasbourg, l'animateur avait apporté un engin bricolé à partir d'un transformateur de micro-ondes pour proposer aux écoliers une activité de gravure sur bois selon le procédé de Lichtenberg, qui consiste à faire passer un courant électrique à très haute tension pour creuser un matériau à des fins décoratives, selon un phénomène similaire à la foudre.

L'écolier avait reçu une décharge électrique de 2 000 volts, qui avait également atteint l'animateur. L'enfant, brûlé au troisième degré au thorax et aux avant-bras, avait subi un arrêt cardiaque de dix minutes, avant d'être réanimé. Il avait été hospitalisé un mois et avait subi plusieurs greffes et amputations, notamment au niveau des doigts.

«Ce jour là, on a envoyé notre enfant à la mort, il est mort pendant dix minutes», ont déploré les parents, Marie-Christine et Joël Bottazzi, parties civiles. Ils ont exprimé leur «soulagement» devant les peines prononcées et leur sentiment «d'avoir été entendus à l'audience par la juge». «Les réquisitions du procureur, ça nous avait remis un coup de poignard dans le cœur, on avait l'impression que la vie de notre enfant ne valait vraiment pas grand-chose», a déclaré la mère.