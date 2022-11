Procès en Italie : Ce jour où Giorgia Meloni disait que les bateaux de migrants «devraient être coulés»

M. Saviano, surtout connu pour son best-seller international sur la mafia, «Gomorra», risque jusqu'à trois ans de prison. Mme Meloni, en déplacement à Bali, en Indonésie, pour le G20, ne sera pas présente à l'audience. L'affaire remonte à décembre 2020 lorsqu'on a demandé à l'écrivain dans une émission politique un commentaire sur la mort, lors d'un naufrage, d'un bébé de six mois en provenance de Guinée.

Le nourrisson, Joseph, était l'un des 111 migrants secourus par le navire humanitaire Open Arms, mais il est décédé avant d'avoir pu recevoir des soins médicaux. Dans des images tournées par des sauveteurs et montrées à M. Saviano lors de l'émission, on peut entendre la mère du bébé pleurer «Où est mon bébé? Au secours, je perds mon bébé!» Il avait alors pointé du doigt Mme Meloni et Matteo Salvini, le chef de la Ligue anti-immigration, désormais membre de son gouvernement de coalition.